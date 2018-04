Dopo l'ennesima sconfitta della Primavera ieri, sconfitta per 1-0 dall'Inter, il settore giovanile della Juventus prova a rialzarsi oggi con le partite delle Under. Under 15 e Under 16 sono impegnato nel derby della Mole contro il Torino, mentre l'Under 17 gioca in casa contro la Pro Vercelli.