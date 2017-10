Douglas Costa, esterno offensivo della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida con la Lazio: "Ogni volta che scendo in campo è un'opportunità per migliorare. Oggi sono concentrato per dare il massimo. Conto la Lazio non sarà facile, ma siamo tutti concentrati. Abbiamo avuto un calo di concentrazione, ma ora dobbiamo ripartire".