La Juventus spinge e vuole chiudere per Lyanco. Il difensore brasiliano classe '97, protagonista con l'Under 20 della Seleçao e con il San Paolo, dopo tanti mesi di scouting e osservatori al seguito ha pienamente convinto la Juve. Vi abbiamo raccontato di un'offerta da parte del club bianconero per questo centrale nel mirino anche di altri club europei.



OFFERTA UFFICIALE - E adesso, la conferma dell'assalto di Marotta e Paratici arriva dal presidente del San Paolo, Carlos Augusto Barros Silva: "Abbiamo ricevuto un'offerta della Juventus per Lyanco, ce l'hanno comunicata ufficialmente, in una delle nostre tante conversazioni - ha affermato il presidente -. Inoltre, c'è stata una proposta dell'Atlético Madrid arrivata per iscritto. Siamo pronti a trattare con entrambi i club nei prossimi giorni o settimane".



CONTROPROPOSTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Juventus ha ricevuto dal San Paolo una controproposta con tanto di rilancio perché Lyanco è valutato attorno agli 8/9 milioni di euro, la prima proposta bianconera non supera i 5 milioni tra parte fissa e bonus. L'Atlético spinge, la sfida è aperta. Ma c'è un nuovo talento nel mirino per la difesa della Juve che verrà...