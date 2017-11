Leon Goretkza e lo Schalke 04 sembrano sempre più lontani. Il 30 giugno 2018 scadrà il contratto del giovane centrocampista, ma il rinnovo non arriva e ci sono Juve, Liverpool e Barcellona su di lui. Il direttore sportivo Christian Heidel è intervenuto a Sky Sports Deutschland per spiegare la situazione: "Non vogliamo pressarlo, vogliamo convincerlo. E' estremamente importante per noi, infatti abbiamo avuto diversi colloqui con lui e con il suo agente, molto franchi. Abbiamo parlato anche degli aspetti economici, facendo tutto il possibile perchè continui qui, ma non possiamo andare oltre. In questo momento il problema non è il denaro".