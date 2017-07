Suggestioni americane per due calciatori della Juventus che, dopo aver concluso la propria avventura in bianconero, potrebbero scegliere di seguire l'esempio di Andrea Pirlo e sbarcare oltreoceano. Sami Khedira sembra poter essere il prossimo, ma anche Gianluigi Buffon potrebbe pensarci al termine della prossima stagione, come riportato oggi sulle pagine de La Stampa. Al momento resta soltanto una suggestione, ma senz'altro gli Stati Uniti rappresentano un'ottima opportunità per giocare un altro paio d'anni senza il forte stress del calcio europeo.