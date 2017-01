Sono due i diffidati in casa Juventus per la trasferta di domani al Mapei Stadium. Si tratta di Rincon e Rugani. Il primo è in ballottaggio con Khedira per un posto da titolare, mentre il difensore centrale, escluse sorprese dell'ultim'ora, dovrebbe partire dalla panchina con Bonucci e Chiellini titolari al centro della difesa. Se Allegri decidesse di schierarli in campo, però, l'attenzione dovrà essere massima: un giallo può costare la partita dello Stadium contro l'Inter in programma domenica cinque febbraio alle 20.45