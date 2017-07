La Juve vuole chiudere il prima possibile per Federico Bernardeschi, ma si profila una seconda ipotesi: mettere sul piatto giocatori graditi alla Fiorentina per far calare il prezzo. Ai viola piaccono, come riporta Goal.com, sia Stefano Sturaro che Tomas Rincon, ma inserirli nella trattativa potrebbe rallentarla. A questo punto la decisione spetta alla Juve: chiudere subito o prendere tempo e provare a lavorare all'inserimento di uno dei due?