Dopo la vittoria nel Derby d'Italia contro l' Inter , Massimiliano Allegri ha concesso ai bianconeri due giorni di riposo. Questo il riepilogo del programma dei campioni d'Italia su Juventus.com :



DUE GIORNI DI RIPOSO - "Metabolizzare l'adrenalina e le emozioni regalate dagli ultimi minuti della vittoria a San Siro contro l'Inter e trasformarle in energia positiva, da mettere in campo nelle prossime tre partite di campionato e nella finale di Coppa Italia del 9 giugno: per riuscirci non c'è niente di meglio di un po' di meritato riposo, che Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi al termine della partita contro l'Inter. La squadra godrà infatti di due giorni liberi e tornerà al lavoro martedì 1° maggio, quando si ritroverà a Vinovo nel pomeriggio per iniziare a preparare il prossimo incontro, la sfida contro il Bologna, in programma sabato 5 all'Allianz Stadium ".