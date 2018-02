Blaise Matuidi non sarà della partita nel match di Champions League tra Juve e Tottenham. Il francese ha subito un infortunio muscolare e non riuscirà a recuperare in tempo per il match di martedì sera. Come riporta Ilbianconero.com Allegri ha due opzioni di formazione per rimpiazzare il francese. Da una parte c’è la conferma del 4-3-3 con uno tra Marchisio, Sturaro e Bentancur al posto dell’ex Psg. Altrimenti Allegri potrebbe tornare al tornare al 4-2-3-1 con Pjanic e Khedira al centro del campo e Douglas Costa o Bernardeschi in trequarti.