Tutto ruota attorno a Mario Mandzukic. Nell'opera di restyling del reparto offensivo della Juventus in vista della prossima stagione molto dipenderà dalla volontà dell'attaccante croato, provato da due stagioni da esterno offensivo e allettato dalle ricche offerte pervenute dalla Cina e dalla Turchia. La palla passa in mano al calciatore, alla Juve dal 2015 e sotto contratto fino a giugno 2020: in caso di permanenza, i bianconeri potrebbero rimanere così, richiamando Marko Pjaca dal prestito dallo Schalke 04, in caso contrario sono due le piste seguite dal ds Paratici e dall'ad Marotta.



L'edizione odierna ribadisce di Tuttosport il forte interesse della Vecchia Signora per Anthony Martial, attaccante classe '95 del Manchester United, chiuso da Lukaku, Rashford e Alexis Sanchez e in cerca di nuova sfida. Il contratto in scadenza a giugno 2019 e i rapporti consolidati col fondo Doyen, che detiene la proprietà del cartellino del francese, rappresentano un vantaggio per la Juve. L'altra idea è quella di riportare a Torino Alvaro Morata, che in Italia e nella squadra che gli ha permesso di crescere dopo la "palestra" di Madrid tornerebbe di corsa. Al Chelsea, lo spagnolo non ha risposto alle attese dopo un investimento da 80 milioni di euro e l'addio di Conte potrebbe essere un ulteriore indizio sulla sua cessione. La Juve c'è.