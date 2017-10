Tra i tanti rinnovi che la Juventus si prepara a discutere nelle prossime settimane ci sono anche quelli di Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i bianconeri non hanno ancora deciso se prolungare i contratti dei due, in scadenza a giugno. Molto dipenderà dalle condizioni di Benedikt Howedes: se il difensore tedesco darà buone risposte dopo l'infortunio, la Juve deciderebbe di puntare su di lui come jolly per entrambe le fasce.