Tra i terzini destri valutati dalla Juventus per il dopo-Dani Alves, uno dei primi nomi è quello di Joao Cancelo. Per il classe '94 del Valencia, come riportano i media spagnoli, i bianconeri dovranno affrontare la concorrenza del Tottenham: Pochettino è infatti alla ricerca dell'erede di Walker, approdato al Manchester City per 50 milioni di sterline.