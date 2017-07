. Seduta atletica in mattinata e nel primo allenamento della giornata ecco una serie di ripetute su diverse distanze, lasciando la parte tecnica e tattica per la seduta pomeridiana. Anche per oggi sono in programmi due allenamenti, inframmezzati dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Poi, domani alle 22.05, i bianconeri scendono in campo contro i giallorossi, in un antipasto di Serie A da brividi.