Se, come pronosticabile, la Juventus dovesse lasciare la Champions League, eliminata dai Blancos, oltre al settimo scudetto e alla quarta Coppa Italia consecutivi, ci sarebbe un altro obiettivo da raggiungere per Dybala. I suoi 25 gol in stagione lo portano ad appena due da quelli segnati da Roberto Baggio nel 1990/91, al primo anno con la storica maglia numero 10 in bianconero. Più difficile, invece, raggiungere il record di Alessandro del Piero, che alla stessa età dell'argentino raggiunse quota 32 gol stagionali, di cui ben 10, però, in Champions League.