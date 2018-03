La trasferta spagnola di Paulo Dybala ha messo in apprensione i tifosi della Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tuttavia, quella dell’argentino non è stata altro che una gita di piacere che l’attaccante bianconero aveva già in programma da qualche mese. Dybala, infatti, avrebbe già dovuto visitare Madrid durante la sosta dello scorso gennaio ma proprio prima del break l’attaccante bianconero subì un infortunio muscolare (in trasferta contro il Cagliari) e fu così costretto a saltare la visita di piacere nella capitale spagnola per recuperare in vista degli impegni successivi. Un sacrificio che ha portato i suoi frutti visto che Dybala ha poi messo a segno le reti decisive contro Lazio, Tottenham e Udinese una volta rientrato dall’infortunio.