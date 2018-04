Turnover a sorpresa possibile per Massimiliano Allegri e la Juventus: secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il tecnico bianconero sta pensando a lasciare in panchina Paulo Dybala in occasione dello scontro diretto col Napoli di domenica prossima. L'argentino non è al meglio dopo la botta presa ieri contro il Crotone, ma per Allegri sarebbe soprattutto un discorso tattico.