Paulo Dybala, il giorno dopo il successo sul Porto che ha proiettato la Juve ai quarti di finale, ha parlato ai microfoni di Uefa.com. La Joya ha voluto subito evidenziare l'importanza dei sostenitori bianconeri: "I nostri tifosi sono molto importanti e non smetteremo mai di ringraziarli. Continueremo a ripeterlo perché sappiamo che il loro sostegno è importante, sia in casa che fuori. In questo stadio, i tifosi ci semplificano molto le cose". Poi sul gol: "Sono contento di essere stato decisivo, il mio gol ha aiutato la squadra. Ho segnato a un grande portiere come Casillas".