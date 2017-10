Faccio pubblica ammenda. Perlomeno, forse, soltanto in parte e comunque non imputabile a quella che avevo giudicato una miopia Massimiliano Allegri. Chiedere scusa è normale oltreché giusto. Ieri a Udine il campione argentino ha lasciato intendere che il suo momento di impasse non è dovuto all’impiego tatticamente sbagliato dell’allenatore ma, semmai, adche, ci si augura, possa scomparire in fretta a vantaggio suo e della Juventus la quale ha assoluta necessità di ritrovare il suo Genio della Lampada per tenere testa al Napoli e anche all’Inter.