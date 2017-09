L'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dal match col Sassuolo: "Oggi abbiamo l’occasione di dimenticare subito quanto successo a Barcelona. Non dobbiamo sottovalutare nessun avversario e nessuna competizione, dobbiamo affrontare ogni ostacolo con la stessa attitudine e lo stesso modo. Le 100 gare sono un grande traguardo per me, spero di continuare a segnare per aiutare la mia squadra a vincere". Su Higuain: "Lui è un giocatore molto importante per noi, noi ci aspettiamo sempre il massimo da lui, come fa sempre, e spero che potrà segnare oggi, perchè così è più facile che si riapra la porta per la nazionale".