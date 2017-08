Un altro gol per Paulo Dybala con la 10 della Juventus sulle spalle. Dopo il 3-0 al Cagliari, la Joya ha parlato a Premium Sport: "Sono contento perché abbiamo ritrovato la vittoria. Dovevamo cominciare così, anche non prendendo gol. La squadra ha iniziato bene, ma dobbiamo continuare così per tornare subito in forma. Abbiamo fatto una grande settimana, con allenamenti intensi, abbiamo parlato tanto e dobbiamo continuare così. Il numero 10? Cerco sempre di dare il mio contributo alla squadra. Non è facile indossare questa maglia, ma cerco sempre di divertirmi e non pensare al numero. Non devo entusiasmarmi per quanto fatto con la Lazio ed oggi, perché dopo tre partite giocate male la gente inizierebbe a criticarmi".