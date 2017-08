Gonzalo Higuain e Paulo Dybala si sono recati nella giornata di ieri al JMedical per sostenere le visite mediche di rito con la società bianconera prima della ripresa degli allenamenti. Ha fatto però discutere a Torino un particolare dell'arrivo dei due attaccanti e che non ha lasciato contenta la società bianconera. Higuain, infatti, è arrivato al JMedical non con l'auto societaria, la Jeep concessagli dalla Juventus e partner commericale del club, bensì con la sua BMW privata su cui ha viaggiato anche Dybala. Una leggerezza che il club non ha gradito.