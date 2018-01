Paulo Dybala e Gonzalo Higuain incontrano Jorge Sampaoli a Torino. Come riporta Tuttosport, la coppia di attaccanti bianconeri sarà convocata sia per i prossimi impegni dell'Argentina che per il mondiale che si giocherà in Russia la prossima estate. L'infortunio di Benedetto ha aperto le porte della Seleccion al Pipita che a partire dai prossimi incontri sarà regolarmente convocato da Sampaoli. Tra gli argomenti di discussione tra il tecnico dell’Argentina e gli attaccanti della Juve anche i dettami tecnici e tattici dell'allenatore in vista delle prossime partite e del mondiale.