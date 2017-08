Tantissime foto, video postati giornalmente e un profilo instagram costantemente aggiornato. Se l'estate di mercato sarà ricordata per l'affare Neymar, il premio per il calciatore più social può essere tranquillamente assegnato a Paulo Dybala.



CRISI CON ANTONELLA - L'attaccante bianconero è sempre più seguito, ha lanciato il proprio marchio d'abbigliamento, ma stona l'assenza al suo fianco, almeno nell'ultimo mese, della bellissima Antonella Cavalieri. La compagna storica di Dybala, infatti, non appare più nelle storie e nelle foto della Joya che sta ampliando sempre più le voci di una crisi.



COLPA DI ORIANA - Ad accendere la miccia nella rottura fra Dybala e Antonella è stato un like o meglio più di uno alle foto della altrettanto bellissima cantante argentina Oriana Sabatini. Anche lei si è da poco lasciata con Julián Serrano, un attore famoso in patria, e ora è pronta ad una nuova relazione. Che sia proprio Dybala il destinatario di tante attenzioni? E voi chi avreste scelto? Eccole nella nostra gallery.