Paulo Dybala, dopo la deludente prestazione contro lo Sporting, l'ennesima in questa stagione di Champions League, per di più chiusa con un brutto gesto di frustrazione al momento della sostituzione, è sotto accusa. Il gioiello argentino, però, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, si è allenato con serenità e concentrazione. La società gli ha fatto presente di non aver gradito l'atteggiamento avuto a Lisbona, ma non vuole che si generino strascichi in seguito all'accaduto. Nessuno al momento è preoccupato dal suo rendimento, divenuto altalenante dopo un inizio di stagione da urlo, mentre il numero 10 è già pronto a sfidare il Benevento nel pomeriggio di domenica, prima di volare a Mosca per affrontare un paio di amichevoli con la maglia dell'Argentina.