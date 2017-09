Dieci gol in sei partite: nessuno, nei maggiori campionati europei, sta tenendo la media di Paulo Dybala. Dove può arrivare il fuoriclasse argentino? Se lo chiedono anche i quotisti Snai, che hanno lanciato la scommessa sullo score finale del numero dieci bianconero. Tre le opzioni: Dybala sotto i 29 gol a fine campionato, riporta Agipronews, vale 2,50; stessa quota per la “forchetta” tra 29 e 35 centri. C'è poi il traguardo più ambizioso: andare oltre i 35 gol. Sembra fantascienza, visto che in Serie A Dybala non ha mai superato le diciannove reti, ma per i quotisti l'impresa è fattibile e la quota tutto sommato non è altissima, 3,25. L'uomo da battere, Dybala ce l'ha in casa: nella storia del nostro campionato, dall'introduzione del girone unico in poi, solo Higuain, due anni fa, è riuscito a superare il traguardo dei 35 gol, fermandosi un gradino più su.