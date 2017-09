Dopo il “falso nove” - il centravanti che c’è ma non si vede - ecco arrivare il “nove falso”, che si fa notare benissimo anche senza essere presente.. Con la doppietta rifilata al Torino, l’argentino dellatocca quota dieci gol in campionato, a richiamare il 10 in bella mostra sulla maglia. Per intendersi:ha segnato finora 6 gol con ilin Premier League, la stessa cifra dicon il, mentreè arrivato a 7 in Bundesliga.