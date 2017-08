Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, ha parlato a Premium e Sky Sport dopo la tripletta contro il Genoa, la prima in Italia: "Dove andrà il pallone? A casa mia, sicuro. Se si fa sentire il peso del 10? Non è facile perchè se fai male ricevi subito critiche. In caso contrario va bene, io sono contento di quanto sto facendo. Dobbiamo vincere per il marchio che portiamo con noi".



LA PARTITA - "Abbiamo subito un autogol alla prima giocata, ci siamo svegliati e abbiamo ricordato la gara di un anno fa. Sono molto contento di come è finita, era difficile, noi siamo entrati un po' molli, abbiamo preso gol subito e poi siamo stati bravi a rimontare e vincere. Sono contento di quello che faccio, la dieci era una sfida dura ma sta portando fortuna, sono contento così".



IL MERCATO - "Sicuramente resto, la società non mi vende (ride ndr.)"