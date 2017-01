L'accordo per il rinnovo di contratto tra Paulo Dybala e la Juventus è sempre più vicino. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, la distanza tra le due parti è sempre meno consistente, tantoche parrebbe che in uno dei prossimi incontri tra l'agente del giocatore e Marotta possa già avvenire la firma della Joya, il quale richiede sette milioni netti all'anno. Il prossimo incontro tra le parti è previsto per il 20 gennaio, giorno in cui potrebbe essere ufficiale la permanenza di Dybala alla Juventus fino al 2021: ciò che è certo, ad oggi, è che, nonostante Real e Barcellona si siano dette pronte a sborsare oltre 100 milioni per il gioiello bianconero, Marotta e Paratici hanno scartato l'ipotesi di inserire una clausola rescissoria.