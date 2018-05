Ieri dalla Germania sono circolate voci su una possibile offerta del Bayern Monaco per Paulo Dybala. L’attaccante argentino è uno dei potenziali rinforzi dei bavaresi per la prossima stagione ma come riporta Ilbianconero.com ancora non ci sono stati contatti concreti tra il club tedesco e il calciatore che in caso di trasferimento sarebbe comunque più orientato verso la soluzione spagnola. Il futuro di Dybala è ancora tutto da scoprire. Il Bayern per ora ci pensa ma ancora non si muove.