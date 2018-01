Un gol e un assist hanno caratterizzato la Coppa Italia di Paulo Dybala contro il Genoa, entrambe di sinistro: le partite di Coppa lo hanno tenuto "caldo" come suggerisce oggi la Gazzetta dello Sport, dopo che Allegri ha deciso di fargli assaggiare un po' di panchina in campionato. Le prodezze col Genoa non gli hanno garantito un posto contro la Roma, ma contro il Verona sì, e Dybala ha ripagato la fiducia con due perle di destro. Secondo Gazzetta, Dybala non deve però ridursi ad equivoco tattico e rimanere legato al numero di centrocampisti di protezione in campo. Da parte sua però, la Joya deve metterci più grinta e meno broncio se non vuole venire scartato nuovamente.