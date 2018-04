Lui non ci sarà, a causa dell'espulsione rimediata nella gara di andata di martedì scorso. Ma Paulo Dybala crede nella rimonta della Juventus contro il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League. Dopo la sfida contro il Benevento, vinta dai bianconeri grazie a una sua tripletta, la Joya ha infatti dichiarato: "Alla Champions crediamo, i miei compagni sono uomini che non si arrendono mai. Siamo convinti di poter fare risultato, altrimenti non andremmo neanche".



'GIORNI DIFFICILI' - Dybala ha poi raccontato l'amarezza dei giorni dopo la sconfitta contro il Real: "Sono contento per i gol, perché non sono stati giorni facili. Abbiamo vinto una gara complicata ma siamo stati bravi. Dobbiamo dare i meriti al Benevento, giocano molto bene e vincere qui non è facile".