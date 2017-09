Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, parla dopo la tripletta siglata ieri contro il Sassuolo ai microfonoi di JTV: "I gol segnati? Mi piacciono tutti, perché valgono tutti. L'importante è che aiutino la squadra, alcuni sono più belli, altri meno".



PUNIZIONI - "Le punizioni? Mi alleno tanto. Scommetto sempre con Miralem sui calci da fermo, sono obbligato a segnare per vincere questa sfida. Per ora sono in vantaggio, ma lui è pericoloso".



PERLA - "La seconda rete al Sassuolo? A mio avviso è stata fra le più belle della mia carriera, non faccio spesso questi gol. Avevo poco tempo e spazio per decidere cosa fare, così ho rubato il tempo al portiere. E' rimasto sorpreso, non si aspettava quel gol, anche se è sceso giù molto velocemente".



PALLONI - "Dove tengo i palloni guadagnati? A casa. Mi piace tenerli vicino, sul divano. Se non li ha presi mia mamma sono ancora lì (ride, ndr)".



MESSI - "Il paragone con Messi? L'ho già detto ieri, lui ha la sua storia e io la mia. Siamo due giocatori diversi. Leo ha vinto tanto, spero di farlo anche io".



APPLAUSI - "Standing ovation al Mapei Stadium? Fa piacere quando la gente apprezza il tuo gioco. Io faccio il massimo nel rispetto dei compagni e degli avversari. Cerco di dare il massimo e di far divertire la gente".