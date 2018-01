La Juventus è tornata al lavoro dopo nove giorni di riposo. Gli uomini di Massimiliano Allegri si sono ritrovati questa mattina a Vinovo, dove hanno svolto una doppia seduta. Come comunicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale, questa mattina Buffon, Cuadrado, Dybala e Marchisio sono stati sottoposti a controlli strumentali al J Medical che hanno evidenziato un buon andamento e oggettivo miglioramento nei rispettivi processi di guarigione. Per Dybala e Marchisio sono confermati i 30/40 giorni di prognosi previsti dopo gli accertamenti fatti la prima settimana di gennaio. Buffon e Cuadrado, pur in miglioramento, questa settimana svolgeranno lavoro personalizzato.



COSA CAMBIA - Buone notizie per la Joya, le cui condizioni verranno rivalutate nelle prossime settimane, ma che può provare il recupero per l'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, in programma il 13 febbraio. Stesso discorso per Marchisio, mentre Buffon e Cuadrado salteranno anche la sfida col Genoa e da lunedì prossimo dovrebbero tornare a lavorare in gruppo.