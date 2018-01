Come riporta Sky Sport Paulo Dybala salterà quasi certamente il match d’andata di Champions League contro il Tottenham. L’argentino ha subito una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra e la prognosi per questo tipo di infortunio varia dai 30 ai 40 giorni. L’infortunio di Dybala è simile a quello che lo stesso argentino ha subito la scorsa stagione nel corso del match in trasferta contro il Milan. Allora La Joya rimase fuori dai giochi per 48 giorni. Il match d’andata contro il Tottenham si giocherà all’Allianz Stadium il prossimo 13 febbraio, ovvero tra 36 giorni. L’attaccante argentino, quindi, salterà il match d’andata contro la squadra inglese.