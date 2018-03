Paulo Dybala, attaccante della Juventus, commenta il gol vittoria contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport: “Per la mia fiducia è un gol molto importante anche perché porta tre punti, è stata una partita molto difficile per noi. È stata una partita non bellissima, ma le due squadre si sono difese bene per 90’. Se finiva 0-0 nessuno poteva dire niente. Oggi non sapevo di dover giocare 90’, era la prima che giocavo da titolare sapendo anche che martedì abbiamo una gara importante. Per fortuna stavo bene e ho potuto fare gol all’ultimo minuto. Se basta questa Juve per vincere a Londra? Penso di no, dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo non siamo stati al massimo, per fortuna alla fine abbiamo vinto”.