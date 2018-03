Parole durissime quelle dedicate a Paulo Dybala da Jorge Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina che questa sera affronta l'Italia in amichevole: "Paulo è un giocatore dal quale ci aspettavamo molto, poi è passato del tempo e nella sua crescita ha mostrato qualche difficoltà ad integrarsi nella squadra. Non so è la sua anarchia che lo fa segnare molto nella Juve, o se c’è qualcosa che non ha funzionato da noi. Dobbiamo valutare se quelli che sono ora presenti sono migliori di lui, o se è lui che deve dare qualcosa di più. Insomma, o non siamo riusciti a trovargli il ruolo giusto o lui non si adattato al nostro copione". Le ricorda oggi Tuttosport, che prova a caricare il numero 10 della Juventus. Che diventi una questione d'orgoglio, uno stimolo per un finale di stagione importante, così da mettere ulteriormente in difficoltà Sampaoli.