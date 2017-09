Il talento della Juventus, Paulo Dybala, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Barcellona, sua principale spasimante: "Mercato? Quello che può succedere non lo so, sono felice alla Juve. Quest’anno ho deciso di giocare con un numero che rappresenta tanto per la storia del club. Non so se mi hanno cercato in passato, a me nessuno ha detto nulla in passato. La società non me l’ha mai detto, l’unica cosa che il club mi ha detto è che loro vogliono che io stia qui a lungo e io sono felice. Fino a quando il presidente mi vuole qui io resterò".