Nicolò Barella è uno dei calciatori che la Juventus sta tenendo sotto osservazione in questi mesi. Il centrocampista del Cagliari sta riscuotendo consensi crescenti tra gli addetti ai lavori tanto che sia Inter che alcune squadre di Premier (Liverpool in testa) starebbero pensando al calciatore che il presidente Giulini ha già paragonato a Radja Nainggolan. Il numero uno rossoblu nei giorni scorsi ha anche parlato anche di un'imminente offerta da parte del Lione anche se, come riporta Tuttosport, le squadre interessate al calciatore sono state informate che Barella non lascerà la Sardegna per un'offerta inferiore ai 40 milioni di euro.