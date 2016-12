Suning ha deciso come vuole che sia l'Inter del domani e prepara le offensive per i talenti da regalare a Pioli. La strada dei nerazzurri, sul mercato, incrocerà spesso quella della Juventus, con alcuni obiettivi in comune per cui è lecito aspettarsi vera bagarre.



GRANDI COLPI - Per rendere nuovamente grande l'Inter è caccia ai grandi nomi che Marotta sta valutando come ulteriore abbellimento di un'opera costruita molto bene nel corso degli anni. Su Verratti e James Rodriguez, protagonisti quasi certi del prossimo mercato estivo, ci sono sia bianconeri che nerazzurri. A oggi, decisamente più alte le percentuali di successo della Vecchia Signora, non foss'altro per la carta Champions League. Per iscriversi alla corsa per l'azzurro e il colombiano, l'Inter ha bisogno del pass per la massima competizione europea.



TALENTI NOSTRANI Suning ha deciso anche di puntare sui giovani e, possibilmente, italiani. Così, ancora sfida con la Juve per Gagliardini e Berardi. Sul primo bianconeri in vantaggio, ma occhio alla carta titolarità, che sul centrocampista dell'Atalanta potrebbe fare la differenza. Discorso quasi analogo per Berardi, promesso sposo della Juve da tempo, ma il cui approdo a Torino viene continuamente rimandato. La Juve fa e farà le sue valutazioni, ma l'Inter fa sul serio.