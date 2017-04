Vi abbiamo raccontato del viaggio in Cina di Piero Ausilio e di come il ds nerazzurro abbia richiesto a Zhang Jindong una nuova figura di riferimento per il mercato. Il nome maggiormente accostato al nerazzurro, in questo momento, è quello di Dario Baccin, attuale responsabile del settore giovanile del Palermo. Baccin è molto stimato da Ausilio, ma nelle scorse settimane è stato serrato anche il corteggiamento della Juventus nei suoi confronti.