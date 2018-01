Un predestinato, un talento sul quale sono pronti a scommettere in tanti. Su Edgard Elizalde(foto rete8.it) si stanno concentrando le attenzioni di tutte le big del calcio italiano. Questo terzino mancino classe 2000 è l'ennesima intuizione del talent-scout Roberto Druda, colui che portato anche il sampdoriano Torreira in Italia, che insieme a Victor Mesa ne ha favorito l'arrivo al Pescara la scorsa estate.

IL RETROSCENA - Il trasferimento del ragazzo nativo di Casupà in bianco azzurro è stato possibile grazie collaborazione in atto da un paio di stagioni tra gli uruguaiani del Wanderes Montevideo e il Pescara. Un'operazione onerosa, a dimostrazione delle grandi speranze riposte in lui dal club adriatico, ma soprattutto un lungo braccio di ferro con il Milan: prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni che verrà esercitato a fine stagione. Massimiliano Mirabelli si era inserito con decisione ma il suo entourage, il fratello-agente di Cavani Fernando, si era già promesso alla società del presidente Sebastiani.

SI MUOVE LA JUVE - Tra Juventus e Pescara i colloqui hanno cadenza quotidiana da almeno un paio di settimane. Si sta parlando del futuro di Ferdinando Del Sole che potrebbe lasciare la corte di Zeman per approdare fin da subito a Vinovo. Paratici e il suo staff però hanno preso informazioni anche su Elizalde, perché sul giocatore non c'è affisso il cartello con su scritto incedibile, anzi. Sebastiani gongola, studia un'altra operazione da portare a termine con i bianconeri che possa tramutarsi in ossigeno puro per la casse societarie. Chi però sembra aver guadagnato una posizione di vantaggio è l'Inter, alla quale in questa sessione potrebbe essere concessa una opzione che si dovrà tramutare in acquisto nella prossima estate. Un derby d'Italia per questa promessa, con il Milan che non ha smesso di pensarci nonostante la concorrenza sia diventata ben nutrita.