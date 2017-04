Un ritorno in Italia difficile, ma non impossibile. Dopo cinque anni passati in Francia, dove è cresciuto e maturato, Marco Verratti potrebbe cambiare aria e ripartire da una nuova avventura, in Serie A. Non è mistero che Inter e soprattutto Juventus hanno messo il centrocampista classe 1992 nel mirino, ma al di là dei costi, che inevitabilmente rendono complicato l'affare, c'è un motivo per credere e lavorare a quello che sarebbe un colpo sensazionale. Il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, infatti, ai microfoni di Canal + non ha chiuso la porta all'addio del nazionale azzurro: "Né Verratti, né Marquinhos hanno detto di volersene andare via, chi vorrà rimanere resterà qui". La chiave è proprio questa, la volontà del giocatore. Il club della capitale francese non ha problema di soldi e non ha necessità di vendere, soprattutto i giocatori considerati necessari per continuare il progetto iniziato sei anni fa, ma di fronte a una richiesta di Verratti di cessione prenderà in considerazione le offerte. Che però dovranno essere convincenti. Tradotto: almeno 50 milioni di euro solo per il cartellino.