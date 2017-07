Stando a quanto riportato dalla stampa francese, la Juventus ha messo gli occhi su Kylian Mbappé; il talento del Monaco è finito anche nel mirino di diversi top club, ma i bianconeri sono pronti a spingere forte per strappare il sì del classe '98 che non ha mai nascosto la sua voglia di fare un grande salto. Il vero ostacolo è rappresentato dal Monaco, che non vuole cedere Mbappé in questa finestra di mercato.