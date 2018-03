Tra le ipotesi per il recupero per l’odierna giornata di campionato c’è anche lo slittamento dell’ultima di Serie A e, di conseguenza, della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 9 maggio. È questa l'ipotesi anticipata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, che domani discuterà di questo in una riunione di Lega. "Ci sono delle ipotesi per ciò che riguarda il recupero. Alcune società hanno un calendario molto fitto e visto che l'Italia non è ai Mondiali qualcuno ha chiesto di far slittare il turno", ha spiegato il n.1 dello sport e commissario della Lega di A nella conferenza stampa per la scomparsa di Astori. L'alternativa è recuperare il 14 marzo tutte le gare rinviate, ad eccezione di Samp-Atalanta e Milan-Inter che si recupereranno il 9 maggio con la finale di Coppa comunque rinviata a dopo il campionato.