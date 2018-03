Ne parla Il Mattino , il principale quotidiano napoletano. La Juventus avrebbe messo gli occhi su Elseid Hysaj , esterno destro albanese della squadra di Sarri . L'apprezzamento è noto ma allo stesso tempo c'è da dire che il Napoli non è assolutamente intenzionato a lasciar partire il giocatore, nonostante l'ampia plusvalenza che ne deriverebbe rispetto a quando De Laurentiis l'ha acquistato dall'Empoli. Napoli e Juventus sono in concorrenza in quel ruolo anche per Matteo Darmian , in possibile uscita dal Manchester United .