In testa, divise da un solo punto. Juve e Napoli proseguono questo campionato appaiate, e la sensazione è che così si continuerà ancora per qualche tempo, forse fino alla fine. Ma intanto la Serie A prosegue e, passo dopo passo, le pretendenti si staccano, mentre si avvicina il giro di boa.



Ma come si diventa Campioni d'Inverno? Mancano ancora 2 partite prima della pausa, per nulla proibitive: la Juve va a Verona e poi a Cagliari, mentre il Napoli vola a Crotone prima di ospitare l'Hellas. Serve attenzione, perchè anche qui, tutto può succedere.