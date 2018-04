Pecchia lo sta utilizzando da punta centrale, ma Mohamed Fares resta un esterno mancino. E' per le sue caratteristiche naturali che l'algerino è finito nel mirino dei club di Serie A che vorrebbero acquistarlo dal Verona in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è stato ieri un appuntamento tra l'agente del giocatore e Pantaleo Corvino , che vorrebbe portarlo a Firenze. Su Fares però c'è da tempo il monitoraggio attento di Juventus e Napoli che vorrebbero avere voce in capitolo nel caso il Verona dovesse decidere per la cessione.