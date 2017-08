La Juventus e la Roma avevano messo gli occhi su José Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid. Come scrive Tuttosport, l'interesse dei due club è ancora vivo, ma devono fare i conti con la volontà dei Colchoneros di tenerlo almeno fino a gennaio, visto che, vendendolo, non avrebbero la possibilità di sostituirlo. In inverno, poi, ripartirà l'assalto per l'uruguaiano classe '95.