Priorità al rinnovo di Vincenzo Montella. Il Milan traccia le linee guida per quelle che saranno le immediate mosse dopo il closing del 14 aprile e in cima ai pensieri dei rossoneri c'è il futuro del tecnico, da definire ancor prima dei prolungamenti di Donnarumma e Suso.



Secondo La Gazzetta dello Sport infatti il buon impatto dell'Aeroplanino sulla panchina milanista non è passato inosservato e su di lui hanno messo gli occhi Juventus e Roma: i bianconeri lo hanno incluso nella lista dei possibili successori di Allegri, i giallorossi valutano uno tra lui e Gasperini (favorito) per il dopo-Spalletti.



Sussurri e voci di mercato che non lasciano sereno il duo Fassone-Mirabelli pronto a insediarsi e per questo è previsto, sempre stando a quanto riferito dalla rosea, un vertice tra i due dirigenti designati e Montella: per convincerlo sul piatto garanzie di un progetto condiviso e un budget per il mercato tra i 100 e i 150 milioni di euro, con l'allenatore che avrà un ruolo importante nella scelta degli obiettivi estivi. Il Milan vuole blindare Montella, appuntamento dopo il closing.