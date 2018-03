Paulo Dybala ha fatto impazzire la Juventus ieri con la sua doppietta, che ha fatto seguito ai gol decisivi contro Lazio e Tottenham. Tutto nel giro di una settimana. Il numero 10 è tornato a splendere proprio nel momento decisivo della stagione e ora fa davvero paura. Questa l'analisi odierna di Tuttosport sull'argentino:



"Manca solo che si metta a segnare anche di testa, cosa che finora non gli è ancora mai riuscita, almeno in Italia. Intanto ieri Paulo Dybala ha firmato la quarta rete stagionale con il piede “sbagliato”, il destro, e fa già abbastanza paura così. Paura alle avversarie della Juventus, si intende, perché tifosi bianconeri, compagni di squadra, Allegri e dirigenti invece si godono la Joya ritrovata proprio nel momento in cui l’annata entra nel vivo. Ritrovata in tutto, non solo nei gol che è tornato a realizzare al ritmo impressionante di inizio stagionte. Ritrovata nella condizione fisica, come dimostrano le tre partite giocate dal primo all’ultimo minuto in poco più di una settimana, ritrovata nella condizione psicologica, come mostrano atteggiamento e parole da leader".